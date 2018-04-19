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Новости. Общество
09:40, 19 Апреля 2018

У жителей Карелии на границе отбирают сырое мясо, рыбу и яйца

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В апреле на МАПП "Вяртсиля" пресечено несколько попыток ввоза в Россию из Финляндии сырой продукции животного происхождения без необходимых документов.

Как сообщили в Россельхознадзоре, такие нарушения регистрируются на государственной границе практически ежедневно. Так, 14 апреля гражданка пыталась пересечь границу, имея в ручной клади говяжий фарш и свинину на кости, купленные в сопредельной Финляндии. В этот же день другая гражданка везла домой в Петрозаводск не прошедшие термическую обработку финские деликатесы – свиной язык и лосось. Особой популярностью в начале апреля пользовались яйца – их, как и всю другую не прошедшую термическую обработку животноводческую продукцию, без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарных сопроводительных документов перевозить через границу нельзя.

Управление обращает внимание лиц, совершающих поездки в Финляндию: разрешение Россельхознадзора и ветеринарные сопроводительные документы требуются (даже при наличии ненарушенной заводской упаковки) на всю сырую животноводческую продукцию, не прошедшую термическую обработку, - фарш, мясо, рыбу, птицу в маринаде, рассоле, соусе, яйца, мороженные котлеты и т.д.

Не соблюдая это ограничение, путешественник будет вынужден не только расстаться с продуктом, но и заплатить административный штраф от 500 до 1000 руб. вне зависимости от объема груза.

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Комментарии

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User
2018-04-19 09:46:21
Жители Карелии без яиц из заграницы возвращаются. Жесть! :)
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