У жителей Петрозаводска и районов Карелии появилась возможность навсегда разобраться с долгами

Профессиональная помощь кредитных юристов теперь доступна всем, кто попал в трудную ситуацию.

По официальной статистике, последние годы доля граждан, имеющих кредиты, постоянно растет. При этом, по разным оценкам, от четверти до половины заемщиков имеют трудности с их возвратом. Непредвиденные обстоятельства: болезнь, снижение зарплаты, потеря работы – могут неожиданно поставить крест на радужных планах. В такой ситуации под влиянием стресса должник часто впадает в ступор или, что еще хуже, совершает необдуманные шаги, только усугубляющие его положение.

Специалисты Службы правового сопровождения должников готовы за один час консультации составить индивидуальный план действий для конкретной ситуации, будь то преследование коллекторов, суд с банком, взыскание через службу приставов. Кредитные юристы имеют не только необходимые профессиональные знания, но и успешный опыт помощи десяткам жителей Карелии в самых разных ситуациях, от организации комфортных условий погашения долгов до полного освобождения от всех обязательств через процедуру банкротства. Здесь не навязывают дорогостоящие и сомнительные решения, а объясняют последствия любого развития событий и предлагают реальные альтернативы.

"Мы берем на себя ответственность за свои рекомендации и действия. Нам важна наша репутация" – говорит кредитный юрист Юлия Олейник.

Никаких фальшивых обещаний и скрытых платежей – все по-честному. Только эффективные меры и комплексный подход для защиты ваших интересов.

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