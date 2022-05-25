У жителей Петрозаводска осталось всего 5 дней, чтобы выбрать территории для благоустройства

Петрозаводчане до 30 мая должны выбрать 7 территорий, которые будут благоустроены в 2023 году, сообщили в администрации Петрозаводска.
Жители Петрозаводска выбирают общественные территории, которые предстоит благоустроить в 2023 году. Голосование по ним завершится 30 мая.
Семь из 20 предложенных объектов будут включены в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Для того, чтобы поддержать любимый парк или сквер, надо перейти по ссылке и авторизоваться через портал Госуслуг или по телефону.
Узнать о проектах можно у волонтеров, работающих возле крупных торговых центров, на городских субботниках и других массовых мероприятиях.
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