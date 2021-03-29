Жителя Карелии приговорили к условному сроку и штрафу в 8 тысяч рублей за хранения пороха

Кондопожский городской суд вынес приговор местному жителю, хранившему порох в банках, сообщили на сайте судебной инстанции.

В феврале 2021 года Кондопожский городской суд вынес приговор местному жителю по статье "незаконное хранение взрывчатых веществ".

Установлено, что подсудимый, не имея соответствующего разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, хранил у себя две жестяные банки с порохом "Порох охотничий бездымный "Сокол". Этот порох может применяться при снаряжении патронов к охотничьему оружию, но при создании определенных условий пригоден и для производства взрыва.

Приняв во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, а также личность подсудимого, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 8 тысяч рублей.

Вещественное доказательство по делу: две жестяные банки с порохом - переданы в МВД по РК для решения вопроса об уничтожении.

Приговор суда вступил в законную силу.