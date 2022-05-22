У жителя поселка Карелии за одну ночь сгорело четыре кубометра дров

В деревне Пиндуши Медвежьегорского района сгорел дровяник, а с ним и четыре куба дров.

Как сообщается в паблике Медвежьегорского отряда пожарных-спасателей, прошедшая неделя прошла для пожарных подразделений отряда относительно спокойно. Дежурные караулы подразделений пять раз выезжали по сообщениям о происшествиях. Три сообщения о возможных возгораниях, по прибытии пожарных к месту вызова не подтвердились.

В среду 18 мая пожарные Медвежьегорской пожарной части оказали помощь работникам службы «03» в транспортировке больного на носилках в карету скорой помощи.

«Сегодня ночью произошел пожар в поселке Пиндуши. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны в 3.45. Пожар тушили пожарные дежурного караула Пиндушской пожарной части. По прибытии к месту пожара выяснилось, что горит дровяник с дровами на территории частного дома. Пожарные оперативно взяли пожар под контроль, однако для ликвидации горения потребовалось немало усилий. Для предотвращения возможного повторного возгорания, пришлось разбирать все кучи сгоревших дров. В результате пожара сгорело около четырех кубометров дров. Причины пожара устанавливаются», — сообщается в паблике.