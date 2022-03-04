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У жительницы Карелии украли сваи, вкрученные под фундамент дома

Новости. Криминал
11:51, 05 Марта 2022
фото: © diana-mebel.com

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В Пряжинском районе рабочий не получил деньги от работодателя и выкрутил 26 свай в счет оплаты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Пряжинскому району обратилась 24-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой преступления. Она пояснила, что в одной из деревень возводит дом. В ходе одного из визитов обнаружилось, что кто-то незаконно завладел сваями от фундамента. Причинённый материальный ущерб оценён 87 750 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к противоправному деянию причастен 43-летний житель карельской столицы — тот самый специалист, который устанавливал сваи на строящемся объекте.

Петрозаводчанин не напрямую работал на потерпевшую, а по договору субподряда. И, когда выполнил заказ, потребовал от нанимателя деньги. Однако тот платить не стал и больше не вышел на связь. Тогда, по версии полиции, подозреваемый самовольно демонтировал принадлежащие, согласно документам, владелице участка 26 свай и вывез их. Во время обыска правоохранители изъяли конструкции.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — арест сроком до шести месяцев. Дознание продолжается.

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