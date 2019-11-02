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Новости. Общество
20:40, 02 Ноября 2019

У звезды "Дома-2" умер папа

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Участник скандальной телестройки Степан Меньщиков сообщил в микроблоге о смерти отца.

Как пишет "СтарХит", Несколько лет назад отец 42-летнего Степана Валерий Владимирович перенес инсульт, результатом которого стал паралич. По словам звезды "Дома-2" родитель ничего не мог делать самостоятельно. "Он ничего не может делать: ни в туалет сходить, ни помыться, ни поесть. Мама кормит его с ложки", — делился Меньщиков.

Степан также говорил, что папа для него не является авторитетом. Мама, по словам шоумена, устала перемещать супруга, у нее сильно начали болеть руки. И поэтому Меньщиков решил отправить отца в дом престарелых, чтобы облегчить участь родительницы. Позже мужчина отказывался от своих слов, объясняя, что просто хотел привлечь внимание к проблемам инвалидов в стране.

Накануне Степан сообщил в социальных сетях о смерти отца.

"Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю!" — написал он.

Соболезнования выразили друзья и поклонники ведущего. "Такова жизнь, но терять близких — это невосполнимо, и это очень больно. Держись, Степ! Царствия небесного твоему папе!" — написала Меньщикову певица Наталья Гулькина.

Поддержали Степана и бывшие коллеги по реалити-шоу — Алена Водонаева и Ольга Солнце. Знаменитости предложили помощь Меньщикову, в ответ шоумен попросил их поставить за отца свечку в церкви.

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