Убийство произошло в Петрозаводске

Мужчина напился и зарезал собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего знакомого в Петрозаводске, во время застолья поссорился с хозяином квартиры и напал на него с ножом, нанеся несколько ударов.

В результате собутыльник от полученных травм скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия.

Благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции, 54-летний петрозаводчанин был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.