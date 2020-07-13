Убийца в Карелии спрятал тело жертвы в лесу

В Кондопожском районе произошло циничное убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне 33-летний житель Кондопоги распивал спиртное в компании своих знакомых. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с одним из присутствовавших мужчин и нанес ему несколько ударов ножом. Затем обвиняемый вывез тело потерпевшего в лес за пределы города, где спрятал, а сам скрылся с места происшествия, но был задержан.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.