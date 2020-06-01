Убивший отца житель Карелии вышел из тюрьмы и зарезал брата

Рецидивист в Кеми убил младшего брата, напомнившему ему о преступлении 10-летней давности, сообщили в прокуратуре Карелии.

В рождественскую ночь четверо мужчин собрались в одной из квартир города, чтобы отметить праздник. В какой-то момент между двумя братьями – хозяевами квартиры – на почве употребления алкоголя вспыхнула ссора из-за совершенного старшим братом десять лет назад избиения отца, вследствие которого тот умер.

В ходе конфликта старший брат прошел на кухню за ножом. При этом один из гостей попытался его остановить, за что получил удар клинком в грудь, вследствие чего последнему был причинен лёгкий вред здоровью. После этого 34-летний рецидивист подошел к сидевшему в кресле младшему брату и нанес ему не менее 27 ножевых ранений, в том числе в жизненно важные органы. От полученных ранений потерпевший скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый полностью признал, раскаялся в содеянном.

Кемский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.