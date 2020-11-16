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Уборка зданий правительства Карелии может обойтись бюджету в 8 млн рублей: ищут опрятных и понимающих русский язык уборщиков

Новости. Общество
12:36, 17 Ноября 2020
фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Управление делами правительства Республики Карелия ищет подрядчиков для выполнения работ по уборке своих объектов и территорий в 2021 году: для уборщиц и дворников разработан дресс-код.

Задачей победителя электронного аукциона станет оказание услуг по комплексной уборке ряда помещений и территорий органов власти в течение 2021 года. Максимальная цена контракта составляет 8 млн 104 тысячи рублей. Деньги на эти цели пойдут из карельского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Уборка должна производиться по нескольким адресам, где находятся различные министерства и ведомства региона: ул. Герцена,  д. 13; пр. Ленина,  д. 20А; ул. Фридриха Энгельса,  д. 4; ул. Антикайнена, 1А; просп. Ленина, д. 6; ул.  Свердлова, д. 8, , ул. Андропова, д. 2. Также уборку необходимо производить на двух территориях, прилегающих к зданиям Минэка и Минсельхоза в центре Петрозаводска.

В общей сложности предстоит убирать более 14 тыс. кв. метров площадей внутри объектов органов власти и 2,5 тыс. кв. метров территории около двух министерств.

Внутри зданий требуется уборка кабинетов и мест общего пользования, включая санузлы, лестницы, холлы и коридоры.

У заказчика имеются требования к внешнему виду уборщиков и дворников. Так, сотрудники должны иметь комплект спецодежды, состоящий из куртки и брюк одного цвета или рабочего халата однотонного цвета. Обувь должна быть темного цвета с закрытым носом на подошве ПВХ. Обувь и спецодежда должны быть чистыми, а каждый сотрудник должен иметь бейдж с указанием фамилии, имени и отчества.

"Сотрудники должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать нормы этики и морали в общении с посетителями и работниками Заказчика, быть вежливым и предупредительными", - говорится в документации закупки.

Также отмечается, что все сотрудники должны свободно владеть русским языком.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии был готов заплатить более миллиона рублей опрятным уборщицам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-17 13:06:51
Хде кир со справкой ,хде социопат многониковый ? Вы языком горазды вылизывать, вот и применяйте по назначению.. )))
zanoza
2020-11-17 12:46:21
На себе они экономить не будут, сэкономят на ветеранах труда.
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