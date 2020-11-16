Уборка зданий правительства Карелии может обойтись бюджету в 8 млн рублей: ищут опрятных и понимающих русский язык уборщиков

Управление делами правительства Республики Карелия ищет подрядчиков для выполнения работ по уборке своих объектов и территорий в 2021 году: для уборщиц и дворников разработан дресс-код.

Задачей победителя электронного аукциона станет оказание услуг по комплексной уборке ряда помещений и территорий органов власти в течение 2021 года. Максимальная цена контракта составляет 8 млн 104 тысячи рублей. Деньги на эти цели пойдут из карельского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Уборка должна производиться по нескольким адресам, где находятся различные министерства и ведомства региона: ул. Герцена, д. 13; пр. Ленина, д. 20А; ул. Фридриха Энгельса, д. 4; ул. Антикайнена, 1А; просп. Ленина, д. 6; ул. Свердлова, д. 8, , ул. Андропова, д. 2. Также уборку необходимо производить на двух территориях, прилегающих к зданиям Минэка и Минсельхоза в центре Петрозаводска.

В общей сложности предстоит убирать более 14 тыс. кв. метров площадей внутри объектов органов власти и 2,5 тыс. кв. метров территории около двух министерств.

Внутри зданий требуется уборка кабинетов и мест общего пользования, включая санузлы, лестницы, холлы и коридоры.

У заказчика имеются требования к внешнему виду уборщиков и дворников. Так, сотрудники должны иметь комплект спецодежды, состоящий из куртки и брюк одного цвета или рабочего халата однотонного цвета. Обувь должна быть темного цвета с закрытым носом на подошве ПВХ. Обувь и спецодежда должны быть чистыми, а каждый сотрудник должен иметь бейдж с указанием фамилии, имени и отчества.

"Сотрудники должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать нормы этики и морали в общении с посетителями и работниками Заказчика, быть вежливым и предупредительными", - говорится в документации закупки.

Также отмечается, что все сотрудники должны свободно владеть русским языком.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии был готов заплатить более миллиона рублей опрятным уборщицам.