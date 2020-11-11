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Парламент Карелии готов заплатить более миллиона рублей опрятным уборщицам

Новости. Общество
13:17, 12 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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На сайте госуслуг появилась информация о поиске подрядчика для уборки здания Заксобрания в Петрозаводске.

Заксобрание республики выступает заказчиком электронного аукциона на оказание услуг по уборке своего здания. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 129 тыс. рублей. Деньги на эти цели пойдут из карельского бюджета.

Победителю аукциона предстоит в течение 2021 года убирать здание, располагающееся на улице Куйбышева, д. 5 в Петрозаводске. Режим уборки ежедневный, кроме выходных и праздничных дней. Работать предстоит с 18.00 до 22.00. При этом уборка санузлов запланирована на период с 21.00 до 22.00. Общая площадь убираемых помещений составляет 1606 квадратных метров на территории четырехэтажного здания.

Предполагается, что победители аукциона будут убирать пыль, мыть полы и лестницы, чистить ковровые дорожки, мягкую мебель и картины, выносить мусор и так далее.

В техническом задании указано, что у парламента есть требования к внешнему виду уборщиков. Нанятые для уборки Заксобрания люди должны выглядеть опрятно, говорится в документации.

"Работники, осуществляющие уборку, должны иметь опрятный внешний вид", - гласит текст документа.

Ранее сообщалось, что кабинеты в Заксобрании Карелии предполагалось отремонтировать за 1,6 млн рублей

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