Уборщица пыталась украсть товар из магазина в Петрозаводске

На Кукковке женщина пронесла мимо кассы неоплаченный товар, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 2 марта сигнал тревоги поступил из торгового заведения на улице Генерала Фролова. Директора магазина сообщила, что 43-летняя гражданка, которая работает уборщицей, вынесла из торгового зала без оплаты товар на сумму 1259 рублей.

Женщину задержали и передали полиции.