Учащиеся самой большой школы в Карелии весь день просидели без света и тепла из-за ошибки подрядчика

Во время земельных работ на территории школы №55 в Петрозаводске повредили два электрокабеля.

В среду, 9 ноября, в школе №55 в Петрозаводске с 12.00 и до позднего вечера не было света, тепла, интернета и телефонной связи. Об этом «Столице на Онего» рассказала директор школы Римма Ермоленко.



Эту информацию нам подтвердили в «Прионежской сетевой компании». По словам энергетиков, 9 ноября некий индивидуальный предприниматель выполнял подрядные земляные работы и повредил два электрокабеля «ПСК».



В результате с полудня и примерно до 23.30 в школе не было света. По словам директора учебного заведения Риммы Ермоленко, от подачи электричества зависит школьное теплоснабжение, интернет и работа телефонов.



Аварию за свой счет ликвидировали сотрудники «Прионежской сетевой». Энергетики подали заявление в полицию, подсчитывается ущерб, который «ПСК» намерены взыскать с виновников аварии.



Напомним, в 2021 году в Петрозаводске на Древлянке открылась самая большая школа в Карелии №55. Она расчитана на 1350 учащихся.