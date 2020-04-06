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Участковые в Карелии временно не принимают граждан

Новости. Общество
18:00, 06 Апреля 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Полиция призывает жителей без крайней необходимости не покидать дома, сообщили в МВД Карелии.

Временно приостановлен прием граждан участковыми уполномоченными полиции на всей территории Карелии.

Обращение или заявление в полицию можно подать удаленным способом через сайт, по телефонам дежурных частей или 02.

Напомним, глава Карелии заявил о продлении жесткого карантинного режима в республике до 15 апреля. 

Из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

 

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Комментарии

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