Участковые в Карелии временно не принимают граждан

Полиция призывает жителей без крайней необходимости не покидать дома, сообщили в МВД Карелии.

Временно приостановлен прием граждан участковыми уполномоченными полиции на всей территории Карелии.



Обращение или заявление в полицию можно подать удаленным способом через сайт, по телефонам дежурных частей или 02.

Напомним, глава Карелии заявил о продлении жесткого карантинного режима в республике до 15 апреля.

Из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.