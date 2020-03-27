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Глава Карелии заявил о продлении жесткого карантинного режима в республике (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:33, 03 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Артур Парфенчиков сообщил, как долго в Карелии продлятся жесткие ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Глава Карелии Артурт Парфенчиков 3 апреля выступил с обращением к жителям республики.

"В связи с сохранением угрозы распространения эпидемии коронавируса, в соответствии с указом президента сегодня мною подписано распоряжение о продлении жестких ограничительных мер по самоизоляции граждан до 15 апреля, - заявил Парфенчиков. - К указанному сроку мы будем внимательно наблюдать за складывающейся на территории республики ситуацией и принимать возможные меры к ослаблению режима органичений как на территории всей республики, так и в отдельно взятых районах и населенных пунктах".

Глава отметил, что послабление карантинного режима станет возможным, если в течение ближайших 12 дней все будут максимально ответственно и жестко соблюдать установленные правила.

Напомним, в Карелии с 1 апреля был введен режим всеобщей самоизоляции.

"Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем - никаких прогулок в парке или на детских площадках", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Кроме того, ограничивается продажа алкоголя с 10 до 14 часов, уточнил он.

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