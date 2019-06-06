Участковый из Пряжи отправляется на Всероссийский конкурс полиции

Карелию на всероссийском конкурсе МВД России представит участковый уполномоченный полиции из Пряжи Роман Рябцов.

В июле в Белгороде состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди участковых уполномоченных полиции. Карелию на нем в этом году представит подполковник полиции Роман Рябцов. Об этом сообщает сайт МВД по Карелии.

Участник конкурса трудится в правоохранительной сфере с 1999 года. Сообщается, что с недавнего времени Роман Рябцов обслуживает административный участок в поселке Пряжа и ряде прилегающих поселений, а в минувшем году в его ведении находились поселки Вилга и Новая Вилга Прионежского района. Накануне он победил в региональном этапе конкурса.