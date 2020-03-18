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Участник беспроигрышной викторины в Карелии остался без приза и своих 18 тысяч рублей

Новости. Криминал
18:20, 18 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Костомукши стал очередной жертвой Интернет-мошенников.

По сообщению МВД Карелии, обратившийся в полицию 47-летний костомукшанин увидел в Сети рекламу беспроигрышной игры. Он перешел по ссылке и стал участником викторины. Выполнив нужные задания, мужчина узнал, что за участие и победу ему предоставлен шанс купить дорогостоящий телефон по специальной цене. В магазине стоимость такого аппарата начиналась от 50 000 тысяч, а здесь его можно было купить за 10 000. Он согласился на оформление покупки. Ему перезвонил оператор, который предложил еще более выгодные условия сделки – оформить покупку сразу двух гаджетов по льготной цене. Мужчина согласился и через неделю на почте оплатил долгожданную посылку, переведя 18 500 рублей. Содержимое посылки разочаровало – вместо двух телефонов в пакете находился один автомобильный регистратор за 1 тыс. рублей.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Ранее звонок в полицию обошелся пьяной жительнице Карелии в 15 тысяч рублей.

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