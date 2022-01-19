Участник фестивалей панк-арта познакомит жителей Петрозаводска со своей графикой

Выставка графики Егора Щукарёва «Хитин» открывает выставочную программу медиацентра «Vыход» 2022 года, сообщили в Минкультуры Карелии.

Про Егора Щукарёва можно сказать, что он «хорошо известен в узких кругах». Петрозаводский художник 1983 года рождения участвует в выставках с 2013 года, это фестивали панк-арта на Радиозаводе (2013, 2014) и «Первая ласточка» (2018, 2019). Егор – участник выставки молодых художников «Мы» (Городской выставочный зал, 2015) и «Рис. 1» в медиацентре «Vыход» (2017). Творчеству Егора Щукарёва была посвящена большая статья рубрики «аrtиллерия» в таком известном издании, как «Эхо Москвы». Тем не менее широкому петрозаводскому зрителю творчество молодого петрозаводского графика знакомо мало.

Выставка в медиацентре призвана восполнить этот пробел. Для показа художник выбрал около 30 работ, охватывающих период с 2012-го по 2022 год. Две работы закончены буквально накануне выставки.

Егор Щукарёв относится к редкой категории авторов, которые охотно объясняют свои замыслы, делятся со зрителем размышлениями о своих работах и поводах, ощущениях, идеях, которые вызвали их к жизни. На выставке часть работ снабжена авторскими комментариями, что, безусловно, поможет зрителю понять «что хотел сказать автор».

Вернисаж состоится 20 января в 17.00.

Выставка «Хитин» будет открыта до 12 февраля, во время работы выставки запланировано несколько авторских экскурсий.