Участник "Квартета И" отдыхает в Карелии

Фотографу из Петрозаводска Арине Степенной посчастливилось поработать с Леонидом Барацем из "Квартета И", который отдыхает в клинике "Кивач".

На своей страничке в соцсети Арина написала, мастером импровизации и живого настоящего диалога.

"Так сложилось, что я всегда доверяла и доверялась преимущественно людям с чувством юмора; ну нельзя его подделать или наиграть - оно либо есть, либо нет. Поэтому я так ждала встречи с Леонидом Барацем из "Квартета И", и мечта сбылась - на выходных удалось с ним поработать и пофотографировать. Как же невероятно приятно было убедиться, что юмор не наигран; Леонид такой и есть - смешной и одновременно правдивый. Мастер импровизации и живого настоящего диалога. Получилось очень разговорно и душевно. Если кто не знает, это именно Леонид писал сценарий к культовому кино "День выборов" и его сиквелу (вместе с Ростиславом Хаитом). Кино народное, который уже разобран на цитаты и песни. После такой работы можно только приговаривать: "О, светлая полоса пошла!» и плевать, что понедельник...Когда рядом с таким-то талантищем!", - поделилась Арина Степенная впечатлениями после встречи и работы известным актером и сценаристом.