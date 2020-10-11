Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего

Один из четырех участников страшного ДТП на Карельском проспекте, где погибли три человека, сообщил, что его подрезал 71-летний виновник аварии.

Напомним, 10 октября в 16.58 на Карельском проспекте произошло смертельное ДТП с участием Lada Granta, Mitsubishi Carisma, кроссовера Lexus и Kia Rio.

По одной из версий, Lada (по информации соцсетей, автомобиль службы такси) и Mitsubishi двигались по Карельскому проспекту в сторону Кукковки.

"От попутного столкновения (Lada - передней стороной, Mitsubishi - задней стороной) Lada занесло, после чего она выехала влево на разделительный газон, опрокинулась и оказалась на проезжей части встречного направления, где произошло столкновение с автомобилями Lexus и Kia Rio", - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Водитель Mitsubishi Carisma в комментариях в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" изложил свою версию произошедшего.

"Он меня подрезал (водитель Lada Granta – Прим. ред.), по касательной задел мне правый передний угол и ушел на встречку. Ну а там после прилетел мне двигатель", - пишет участник смертельного ДТП, приложив фото своего поврежденного автомобиля.

Как сообщали в ГИБДД Карелии, в ДТП погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры - 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

Камера в Петрозаводске зафиксировала движение авто за несколько секунд до смертельной аварии.