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Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего

Новости. Происшествия
14:04, 12 Октября 2020
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии
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Один из четырех участников страшного ДТП на Карельском проспекте, где погибли три человека, сообщил, что его подрезал 71-летний виновник аварии.

Напомним, 10 октября в 16.58 на Карельском проспекте произошло смертельное ДТП с участием Lada Granta, Mitsubishi Carisma, кроссовера Lexus и Kia Rio.

По одной из версий, Lada (по информации соцсетей, автомобиль службы такси) и Mitsubishi двигались по Карельскому проспекту в сторону Кукковки.

"От попутного столкновения (Lada - передней стороной, Mitsubishi - задней стороной) Lada занесло, после чего она выехала влево на разделительный газон, опрокинулась и оказалась на проезжей части встречного направления, где произошло столкновение с автомобилями Lexus и Kia Rio", - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Водитель Mitsubishi Carisma в комментариях в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" изложил свою версию произошедшего.

"Он меня подрезал (водитель Lada Granta – Прим. ред.), по касательной задел мне правый передний угол и ушел на встречку. Ну а там после прилетел мне двигатель", - пишет участник смертельного ДТП, приложив фото своего поврежденного автомобиля.

Как сообщали в ГИБДД Карелии, в ДТП погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры - 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

Камера в Петрозаводске зафиксировала движение авто за несколько секунд до смертельной аварии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-12 14:41:25
Граждане благоустроители и благоукрасители нашего города, а шо вы думаете насчет того шоб на Лесной вкорячить отбойничек для больбы с летчиками-психонавтами?
протестанутый
2020-10-12 14:20:08
Диванные эксперды уже второй день чертят схемы в интернетах и анализируют дорожную ситуацию. А надо просто поднять цены на бензин в два раза, делов то. И на кастрюли тоже.
Димка
2020-10-12 16:25:05
протестанутый, золотые слова
Беня
2020-10-12 14:38:48
протестанутый, на галоперидол цену снизить и содержание с психушке продлить и на госслужбоскую справку из дурки весь день сдавать тесты. Вот такой кретин как вы просочится до руля, начнет крутить энергоносители в разы, пуская пену и сверкая безумными очами и экономике, без того худой и бледной, наступит кирдык.
Жоржик
2020-10-12 14:11:31
Это всё спешка и нужда, 71 год пенсионеры Европы по странам разъезжают как туристы, а нашим надо выживать,но из бункера это не видно, наверное?!?
Беня
2020-10-12 16:16:29
Жоржик, вы наверно дофига эуропейских пенсов видели, наверно ооочень большая статистическая выборка, шоб так безапеляционно заявлять. И конечно вселенная во всем её величии не может вмешать в себя другие причины для произошедшего, кроме как "бункерного сидельца" :)
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