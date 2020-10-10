Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех

В больнице умер еще один участник аварии на Карельском проспекте.

По данным ГИБДД Карелии, водитель "Лады Гранта" скончался в больнице. Он стал третьей жертвой аварии, которая произошла сегодня, 10 октября, около 17:00.

Напомним, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль "Лада Гранта" "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.

В ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада Гранта" - мужчина и женщина.

Водитель Lexus находится в тяжелом состоянии.