Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех

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18:50, 10 Октября 2020
фото: Читатели "Столицы на Онего"
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В больнице умер еще один участник аварии на Карельском проспекте.

По данным ГИБДД Карелии, водитель "Лады Гранта" скончался в больнице. Он стал третьей жертвой аварии, которая произошла сегодня, 10 октября, около 17:00.

Напомним, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль "Лада Гранта" "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.

В ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада Гранта" - мужчина и женщина.

Водитель Lexus находится в тяжелом состоянии.

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Комментарии

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Asu
2020-10-10 20:09:26
А не в том ли месте швы на мосту ремонтируют и две полосы до одной сужаются...
Беня
2020-10-10 20:08:48
Я бы купил вертолёт, шоб можно было подняться в другугую плоскость и не пересекаться с этими автошлемазлами. Но с парковками для вертолёта ещё херовее, чем с автопарковкой.
Есть поговорка шо каждый шлемазл хочет свой мазл. Но у меня такое ощущение шо нонешний шлемазл хочет, нет, жаждет цорес на весь тухес.
Граждане благоустроители и благоустроители нашего города, дайте нам пажалста отбойники на Лесной. Запланировать может там куда надо на будущий год и т. д. Ну страшно ж жить! Чесслово!
Аминь.
кир
2020-10-10 19:48:57
Так жить нельзя.
Саныч
2020-10-10 19:47:09
ППЦ. Люди, вы что творите?
Гость
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