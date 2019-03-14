Участники акции памяти Немцова в Петрозаводске отказались подписывать протокол

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Гражданские активисты считают, что карельская полиция сама нарушает административное законодательство.
Четверо участников акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в Петрозаводске 27 февраля, явились сегодня по повесткам в Отдел исполнения административного законодательства УМВД карельской столицы, где на них был составлен протокол по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Все вызванные в полицию отказались подписывать этот документ и давать какие бы то ни было показания, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самих себя.
"Разговор со старшим инспектором Алексеем Даньшиным получился довольно доброжелательным, на подписи не настаивали, – рассказал "Столице на Онего" один из гражданских активистов Андрей Оборин. – Я сразу сообщил, что наша акция памяти не является пикетом и что по действующему Кодексу об административных правонарушениях этот протокол должен быть составлен в течение максимум двух суток после выявления правонарушения. А сегодня уже десятый день после того, как сотрудники полиции приходили к нам домой, чтобы взять объяснения! Самое интересное, что это все происходит в Отделе по исполнению административного законодательства! Получается, что он сам нарушает это административное законодательство?".
По словам еще одного гражданского активиста Владимира Малегина, поводом для составления протокола послужил рапорт некоего капитана полиции Горлатова. Он осуществлял мониторинг публикаций средств массовой информации и обнаружил новостную заметку о том, что 27 февраля группа жителей Петрозаводска провела мероприятие на мосту через реку Лососинку, которое в полиции карельской столицы сочли несанкционированным пикетом.
Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов.
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