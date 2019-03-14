Участники акции памяти Немцова в Петрозаводске отказались подписывать протокол

Гражданские активисты считают, что карельская полиция сама нарушает административное законодательство.

Четверо участников акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в Петрозаводске 27 февраля, явились сегодня по повесткам в Отдел исполнения административного законодательства УМВД карельской столицы, где на них был составлен протокол по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Все вызванные в полицию отказались подписывать этот документ и давать какие бы то ни было показания, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самих себя.

"Разговор со старшим инспектором Алексеем Даньшиным получился довольно доброжелательным, на подписи не настаивали, – рассказал "Столице на Онего" один из гражданских активистов Андрей Оборин. – Я сразу сообщил, что наша акция памяти не является пикетом и что по действующему Кодексу об административных правонарушениях этот протокол должен быть составлен в течение максимум двух суток после выявления правонарушения. А сегодня уже десятый день после того, как сотрудники полиции приходили к нам домой, чтобы взять объяснения! Самое интересное, что это все происходит в Отделе по исполнению административного законодательства! Получается, что он сам нарушает это административное законодательство?".



Андрей Оборин. Фото: Валерий Поташов

По словам еще одного гражданского активиста Владимира Малегина, поводом для составления протокола послужил рапорт некоего капитана полиции Горлатова. Он осуществлял мониторинг публикаций средств массовой информации и обнаружил новостную заметку о том, что 27 февраля группа жителей Петрозаводска провела мероприятие на мосту через реку Лососинку, которое в полиции карельской столицы сочли несанкционированным пикетом.

Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов.