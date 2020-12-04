Участники "антивирусного" рейда по магазинам Петрозаводска нашли одного нарушителя

Администрация Петрозаводска сообщила о результатах очередного рейда по объектам розничной торговли и сферы услуг для борьбы с распространением коронавируса.

Накануне проверка прошла в нескольких магазинах Октябрьского района. В центре внимания инспектирующих были вопросы организации противоэпидемиологических мероприятий со стороны администрации и персонала магазинов, соблюдение масочного режима и ограничения посетителей по возрасту.



"В одном из торговых центров Октябрьского района сотрудник полиции составил протокол на посетителя без маски", - отчитались в мэрии.

Власти пообещали продолжать такие проверки.