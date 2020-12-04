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Участники "антивирусного" рейда по магазинам Петрозаводска нашли одного нарушителя

Новости. Общество
09:38, 05 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска сообщила о результатах очередного рейда по объектам розничной торговли и сферы услуг для борьбы с распространением коронавируса.

Накануне проверка прошла в нескольких магазинах Октябрьского района. В центре внимания инспектирующих были вопросы организации противоэпидемиологических мероприятий со стороны администрации и персонала магазинов, соблюдение масочного режима и ограничения посетителей по возрасту.

"В одном из торговых центров Октябрьского района сотрудник полиции составил протокол на посетителя без маски", - отчитались в мэрии.

Власти пообещали продолжать такие проверки.

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Комментарии

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drug
2020-12-05 10:50:59
Да не смешите.
Наверно проверяющие ходили с закрытыми глазами.
Мне конечно жалко пенсионеров, но есть ограничения посетителей по возрасту.
С обеда - ежедневно, лица старше 65 штурмом берут магазины.
Гость
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