Подписаться
Новости. Общество
12:00, 24 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Участники дела о гибели подростков на озере в Карелии устроили скандал в здании суда

Загрузка...

В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.

Судья Ирина Прокофьева более двух часов зачитывала приговор, назначив в результате 19-летнему Андрею Жильцову с учетом смягчающих обстоятельств 1,9 года ограничения свободы с выплатой компенсации морального вреда родителям погибшего друга, подавшим иск, по 250 тысяч каждому.

Все участники процесса не согласились с приговором и сообщили, что будут оспаривать его в Верховном суде Карелии.

Настоящие страсти разгорелись, когда все участники процесса вышли из зала заседаний и оказались в коридоре суда.

Андрей с мамой, папой и другом пошли в один конец коридора, родители погибшего подростка с журналистами-телевизионщиками – в другой. Приставы контролировали ситуацию.

Учитывая состояние осужденного, мы осторожно спросили: может ли Андрей прокомментировать приговор. Папа предупредил сына, что он имеет право ничего не говорить, если не хочет.

"Нет, я скажу, – произнес Андрей. – Приговор неприятен, но это не конец, и мы будем дальше обжаловать его".

 

"Мы очень переживаем и соболезнуем, – сказал Жильцов-старший. – Но у нас могут быть только сочувствие, переживания и соболезнования. Мы исправить ничего не можем. А суд дает такое наказание. Мы считаем, что это несправедливо. Мы не согласны с этим приговором".

Высказавшись, папа Андрея ушел в другой конец коридора, где в это время давала интервью журналистам с телевидения мама погибшего подростка. Она тоже плакала, и тоже была недовольна приговором. Ее поддерживал муж и старался оградить от общения с теми, кого она не хотела видеть. В их числе были Юрий Жильцов.

"Уйди отсюда! – Послышалось с другого конца коридора. – Уйди, я сказал! Я тебя к жене не подпускаю!".

"Я послушать", – оправдывался Жильцов-старший.

"Уберите его отсюда!", – кричал отец погибшего подростка и сделал попытку отогнать Юрия Жильцова.

Стычку разняли приставы.

Подробнее читайте в материале "Мама, не плачь". 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
20.11.2019, 07:15
Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

Аналитика

22.11.2019 14:33
Капитал
ЖК "Иволга": один шаг до мечты
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Виктор Симонов и его территория возможностей 5
22.11.2019 09:15
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 6
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 6
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
Вся аналитика

Чтиво

22.11.2019 14:34
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 13
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Закрытие вахты памяти
Сегодня 07:48
все фото и видео

Опрос

Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»