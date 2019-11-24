Участники дела о гибели подростков на озере в Карелии устроили скандал в здании суда

В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.

Судья Ирина Прокофьева более двух часов зачитывала приговор, назначив в результате 19-летнему Андрею Жильцову с учетом смягчающих обстоятельств 1,9 года ограничения свободы с выплатой компенсации морального вреда родителям погибшего друга, подавшим иск, по 250 тысяч каждому.

Все участники процесса не согласились с приговором и сообщили, что будут оспаривать его в Верховном суде Карелии.

Настоящие страсти разгорелись, когда все участники процесса вышли из зала заседаний и оказались в коридоре суда.

Андрей с мамой, папой и другом пошли в один конец коридора, родители погибшего подростка с журналистами-телевизионщиками – в другой. Приставы контролировали ситуацию.

Учитывая состояние осужденного, мы осторожно спросили: может ли Андрей прокомментировать приговор. Папа предупредил сына, что он имеет право ничего не говорить, если не хочет.

"Нет, я скажу, – произнес Андрей. – Приговор неприятен, но это не конец, и мы будем дальше обжаловать его".

"Мы очень переживаем и соболезнуем, – сказал Жильцов-старший. – Но у нас могут быть только сочувствие, переживания и соболезнования. Мы исправить ничего не можем. А суд дает такое наказание. Мы считаем, что это несправедливо. Мы не согласны с этим приговором".

Высказавшись, папа Андрея ушел в другой конец коридора, где в это время давала интервью журналистам с телевидения мама погибшего подростка. Она тоже плакала, и тоже была недовольна приговором. Ее поддерживал муж и старался оградить от общения с теми, кого она не хотела видеть. В их числе были Юрий Жильцов.

"Уйди отсюда! – Послышалось с другого конца коридора. – Уйди, я сказал! Я тебя к жене не подпускаю!".

"Я послушать", – оправдывался Жильцов-старший.

"Уберите его отсюда!", – кричал отец погибшего подростка и сделал попытку отогнать Юрия Жильцова.

Стычку разняли приставы.

Подробнее читайте в материале "Мама, не плачь".