Участники экологического марафона собрали более 30 мешков мусора на берегах озер Карелии

Более трех километров береговых полос избавили от мусора участники экологического марафона "Чистые озера".

В марафоне приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии Карелии, главного управления МЧС России по республике, ГКУ РК "Карелприрода", ТОС "Комфорт" (Шальское сельское поселение), администрации Калевальского района и Шокшинского сельского поселения. Всего: 46 человек, сообщает Минприрорды региона.

В итоге было очищено более трех километров береговых полос Онежского озера, озера Кожпром, озера Среднее Куйто и собрано 37 мешков мусора.

Экологический марафон "Чистые озера" стартовал четвертого сентября. Мероприятие проходит под эгидой Минприроды России при поддержке ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" в рамках реализации ФЦП "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".