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Участники экологического марафона собрали более 30 мешков мусора на берегах озер Карелии

Новости. Общество
10:21, 07 Сентября 2020
фото: Министерство природных ресурсов и экологии Карелии
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Более трех километров береговых полос избавили от мусора участники экологического марафона "Чистые озера".

В марафоне приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии Карелии, главного управления МЧС России по республике, ГКУ РК "Карелприрода", ТОС "Комфорт" (Шальское сельское поселение), администрации Калевальского района и Шокшинского сельского поселения. Всего: 46 человек, сообщает Минприрорды региона.

В итоге было очищено более трех километров береговых полос Онежского озера, озера Кожпром, озера Среднее Куйто и собрано 37 мешков мусора. 

Экологический марафон "Чистые озера" стартовал четвертого сентября. Мероприятие проходит под эгидой Минприроды России при поддержке ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" в рамках реализации ФЦП "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

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Комментарии

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АК
2020-09-07 11:17:47
Собрали и вывезли или только собрали? А то в субботники собирают, а потом эти мешки лежат полгода.
кир
2020-09-07 10:48:24
Пацаны из моего квартала (22-33 года) могут работать и убирать мусор. Добровольно или принудительно. Нет базы данных по их занятости и организатора таких работ. Самое главное - нет закона о принуждении к труду.
тетка
2020-09-07 11:45:06
кир, так ты и вправду живешь в самом неблагополучном районе города (Луначарского и ниже) ? Вот потому ты такой вредный. Перебирайся скорее в центр. Другой вид из окна улучшит настроение.
новый
2020-09-07 10:36:53
Либерашки мусор не собирают, только гадят.
Off
2020-09-07 10:47:40
новый, лдпровцы в думке сидят .. Им на тебя плевать ,как бы ты на дерьмо не изводился ...)))
Гость
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