Марафон "Чистые озера" стартует в Карелии

Карелия присоединилась к экологическому марафону, сообщили в Минприроды РК.

В Карелии экологический марафон поддержан министерством природных ресурсов и экологии, отделом водных ресурсов, а также администрациями Калевальского муниципального района, Шальского, Шелтозерского, Шокшинского и Эссольского сельских поселений.

В Петрозаводске марафон стартует 4 сентября – субботник пройдет на территории пляжа "Пески". Сбор в 15.00 у кафе "Солоха". Всех желающих обеспечат мешками, перчатками, и масками.