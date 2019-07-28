Подписаться
Новости. Общество
13:25, 28 Июля 2019

Участники экспедиции на север Карелии обнаружили руины Топозерского скита

Загрузка...

Эксперты этнографической экспедиции на север Карелии рассказали о том, какие традиции сохранили кестеньгские карелы.

"Я сама из Лоухского района, кестеньгская карелка, а сейчас работаю в Институте языка, литературы и истории и готовлю сборник фольклорных материалов, собранных у кестеньгских карелов. Собственно, поэтому мне и захотелось отправиться к ним и попытаться записать то, что еще возможно", – рассказала "Столице на Онего" младший научный сотрудник сектора фольклористики ИЯЛИ Карельского научного центра Российской академии наук Мария Кундозерова, которая выступила инициатором и руководителем июльской этнографической экспедиции по приполярным карельским деревням.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-28 13:34:30
Кому это надо? Только учОным и Поташову.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 5
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»