Участники экспедиции на север Карелии обнаружили руины Топозерского скита

Эксперты этнографической экспедиции на север Карелии рассказали о том, какие традиции сохранили кестеньгские карелы.

"Я сама из Лоухского района, кестеньгская карелка, а сейчас работаю в Институте языка, литературы и истории и готовлю сборник фольклорных материалов, собранных у кестеньгских карелов. Собственно, поэтому мне и захотелось отправиться к ним и попытаться записать то, что еще возможно", – рассказала "Столице на Онего" младший научный сотрудник сектора фольклористики ИЯЛИ Карельского научного центра Российской академии наук Мария Кундозерова, которая выступила инициатором и руководителем июльской этнографической экспедиции по приполярным карельским деревням.

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