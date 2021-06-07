Участники фестиваля современной хореографии Nord dance станцуют на набережной Петрозаводска

На международном фестивале современной хореографии танцовщики выйдут не только на сцену, но и на улицы города, сообщили в Музыкальном театре Карелии.

Фестиваль Nord dance, который пройдет на сцене Музыкального театра с 14 по 20 июня, порадует зрителей не только отличными спектаклями, но и выйдет, в буквальном смысле этого слова, в народ. В пятницу, 18 июня, в 17.30 у ротонды на набережной начнется танцевальный променад, который профессиональные танцовщики проведут совместно с петрозаводскими исполнителями современного танца.

Автор идеи и хореограф-постановщик этого проекта Валерия Каспарова так объясняет идею этого проекта: «Танцевать могут абсолютно все. У каждого внутри есть свой собственный, особенный танец, которого нет больше ни у кого. В течение нашей прогулки мы постараемся раскрыть и почувствовать настоящее движение каждого участника. Будь то танцовщик, или зритель, или просто мимо проходящий человек». Вода, надеется Валерия, поможет ей в создании честного и настоящего танца прямо в режиме реального времени.

На участие в танцевальном променаде уже заявились танцоры из многих петрозаводских танцевальный студий. Хореограф-постановщик начнет репетиции с ними накануне перформанса, в пятницу исполнители соберутся на набережной озера у ротонды и проследуют в танце вдоль Онежского озера. Фестиваль Nord dance приглашает всех желающих присоединиться к танцовщикам – в качестве зрителей или в качестве участников.

Фестиваль современной хореографии Nord dance предоставит зрителям возможность увидеть на одной сцене выступления лучших российских коллективов, работающих в жанре современной хореографии. В Петрозаводск привезут спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Костромы и Воронежа. Среди известных имен - «Балет Москва», Ольга Пона, Павел Глухов, Елена Абалихина, Иван Естигнеев и другие.

Напомним, с 14 до 20 июня зрители смогут увидеть на сцене Музыкального театра Карелии семь танцевальных спектаклей.