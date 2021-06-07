Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии фельдшер, отказавшая в помощи умирающей женщине, получила условный срок 1
Сегодня 06:40
Асфальт провалился в центре перекрестка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 14
Сегодня 07:25
Пожар уничтожил церковь-декорацию к культовому фильму «Остров» на Белом море в Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 11
07.06.2021 20:41

Участники фестиваля современной хореографии Nord dance станцуют на набережной Петрозаводска

Новости. Культура
18:40, 08 Июня 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии

На международном фестивале современной хореографии танцовщики выйдут не только на сцену, но и на улицы города, сообщили в Музыкальном театре Карелии.

Фестиваль Nord dance, который пройдет на сцене Музыкального театра с 14 по 20 июня, порадует зрителей не только отличными спектаклями, но и выйдет, в буквальном смысле этого слова, в народ. В пятницу, 18 июня, в 17.30 у ротонды на набережной начнется танцевальный променад, который профессиональные танцовщики проведут совместно с петрозаводскими исполнителями современного танца.

Автор идеи и хореограф-постановщик этого проекта Валерия Каспарова так объясняет идею этого проекта: «Танцевать могут абсолютно все. У каждого внутри есть свой собственный, особенный танец, которого нет больше ни у кого. В течение нашей прогулки мы постараемся раскрыть и почувствовать настоящее движение каждого участника. Будь то танцовщик, или зритель, или просто мимо проходящий человек». Вода, надеется Валерия, поможет ей в создании честного и настоящего танца прямо в режиме реального времени.

На участие в танцевальном променаде уже заявились танцоры из многих петрозаводских танцевальный студий. Хореограф-постановщик начнет репетиции с ними накануне перформанса, в пятницу исполнители соберутся на набережной озера у ротонды и проследуют в танце вдоль Онежского озера. Фестиваль Nord dance приглашает всех желающих присоединиться к танцовщикам – в качестве зрителей или в качестве участников.

Фестиваль современной хореографии Nord dance предоставит зрителям возможность увидеть на одной сцене выступления лучших российских коллективов, работающих в жанре современной хореографии. В Петрозаводск привезут спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Костромы и Воронежа. Среди известных имен - «Балет Москва», Ольга Пона, Павел Глухов, Елена Абалихина, Иван Естигнеев и другие. 

Напомним, с 14 до 20 июня зрители смогут увидеть на сцене Музыкального театра Карелии семь танцевальных спектаклей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
Сегодня 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
Сегодня 11:37
Достояние республики 1
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»