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Новости. Политика
19:39, 06 Сентября 2018

ФОТО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки Путина и Медведева из-за повышения пенсионного возраста

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В Петрозаводске участники митинга КПРФ против так называемой "пенсионной реформы" выразили недоверие российским властям и потребовали отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста.

Митинг прошел в гайд-парке в устье реки Лососинка на набережной Онежского озера, так как власти республики и города отказали карельскому отделению КПРФ в проведении акции протеста на других площадках. Впервые территория, где проводился митинг, был оцеплена двойным ограждением. Полицейские пропустили внутрь 100 человек, потом закрыли ворота, и остальным участникам пришлось стоять снаружи.

На митинге горожане выразили недоверие президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Единогласно выступили против повышения пенсионного возраста даже в том "смягченном варианте", который предложил президент, и потребовали от российских властей отозвать соответствующий законопроект, который Госдума планирует рассмотреть уже во втором чтении.

"Эта власть уже нас боится, не согласовывает нам акции протеста, загоняет нас на задворки, - заявил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. – КПРФ инициировала проведение всенародного референдума по пенсионному вопросу, однако, по всей стране власти блокируют проведение собраний инициативных групп. Администрация президента начала устраивать в регионах собрания альтернативных групп. Так произошло и в нашей республике, где все 17 нотариусов города Петрозаводска отказались зафиксировать собрание инициативной группы по проведению референдума от КПРФ".

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Комментарии

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deep
2018-09-06 20:58:19
Пенсия- это, в нормальных странах, деньги на которые можно жить и путешествовать по миру. А в России пенсия( 250 баксов)- это издевательство над народом.
Ванёк
2018-09-06 20:56:57
Всё правильно , туда их . А ты болезный , Кир , что хорошего видел в своей бестолковой жизни , кроме пенсиона и безделия .
Игорь Егоров
2018-09-06 20:22:34
"... на пенсию" - зло и неблагодарно.
В мавзолей на вторую полку, с почётом.
кир
2018-09-06 19:47:51
Благодарность самобытных за всё хорошее.
Гость
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