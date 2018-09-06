ФОТО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки Путина и Медведева из-за повышения пенсионного возраста

В Петрозаводске участники митинга КПРФ против так называемой "пенсионной реформы" выразили недоверие российским властям и потребовали отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста.

Митинг прошел в гайд-парке в устье реки Лососинка на набережной Онежского озера, так как власти республики и города отказали карельскому отделению КПРФ в проведении акции протеста на других площадках. Впервые территория, где проводился митинг, был оцеплена двойным ограждением. Полицейские пропустили внутрь 100 человек, потом закрыли ворота, и остальным участникам пришлось стоять снаружи.

На митинге горожане выразили недоверие президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Единогласно выступили против повышения пенсионного возраста даже в том "смягченном варианте", который предложил президент, и потребовали от российских властей отозвать соответствующий законопроект, который Госдума планирует рассмотреть уже во втором чтении.

"Эта власть уже нас боится, не согласовывает нам акции протеста, загоняет нас на задворки, - заявил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. – КПРФ инициировала проведение всенародного референдума по пенсионному вопросу, однако, по всей стране власти блокируют проведение собраний инициативных групп. Администрация президента начала устраивать в регионах собрания альтернативных групп. Так произошло и в нашей республике, где все 17 нотариусов города Петрозаводска отказались зафиксировать собрание инициативной группы по проведению референдума от КПРФ".