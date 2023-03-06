Участники молодежного форума в Карелии смогут получить до 1,5 млн рублей на свои проекты

В 2023 году молодежный образовательный форум «Берег» не только станет межрегиональным, но и примет на своей площадке грантовый конкурс Росмолодежи, сообщил глава Минобразования Карелии.

Министр образования и спорта республики Роман Голубев анонсировал на своей странице в соцсети форум «Берег» пройдет с 17 по 20 августа в Пряжинском районе. Мероприятие соберет 200 молодых людей из регионов Северо-Западного федерального округа. Ребята смогут пройти образовательную программу и получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих социально значимых проектов.

«Для карельской молодежи это отличная возможность повысить навыки проектной деятельности, вдохновиться новыми идеями и определить дальнейший вектор своего развития. Уверен, что созданные проекты приблизят участников к реализации мечты», - пишет Голубев.

Глава Минобразования отметил, что Карелия впервые стала площадкой для проведения конкурса «Росмолодежь.Гранты». Отбор проходил в конце 2022 года, было подано более 120 заявок от 57 субъектов России, из которых выбрали 50 победителей.