Участники опроса ответили, нужны ли им длинные выходные по случаю 23 февраля

Почти полтысячи человек ответили на вопрос, рады ли они длинным выходным в честь Дня защитника Отечества.

В опросе приняли участие 450 человек, большинство из которых – 208 (46%) ответили, что рады длинным выходным по случаю 23 февраля, так как это дополнительная возможность отдохнуть.

Второй в рейтинге стала группа респондентов – 98 (21%) человек, которые признались, что уже устали от праздников.

Третью строчку заняли те, кто сказал, что им таких длинных праздников не надо, потому что денег на отдых нет. Их было 73 (16%) человека.

С небольшим отрывом сформировалась четвертая группа – 70 (15%) отвечающих, которые сообщили, что им все равно, так как они работают.