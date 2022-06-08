Участники опроса признались, что хотят видеть в здании бывшего кинотеатра «Искра» в Петрозаводске

Новый собственник хочет вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Искра» и попросил горожан решить вопрос о назначении здания в ходе открытого опроса.

В результате в опросе приняли участие 1464 человека, большинство из которых — 413 человек (28%) пожелали видеть в здании бывшего кинотеатра «Иска» досуговый центр (для детей и взрослых, библиотеку, центр раннего развития).

Чуть меньшее количество опрошенных — 330 участников (22%) ответили, что хотели бы видеть в бывшем кинотеатре центр изобразительных искусств (музей, выставки, галереи, армарки антиквариата).

Третью позицию в голосовании занял ответ: предприятие общепита (ресторан, кафе, бар, пиццерия). Такой вариант ответа выбрал 271 человек (18%).

С небольшим отставанием в списке выбранных позиций идет вариант — спортивно-развлекательный центр (детский или взрослый спортклуб, фитнесс-зал, детский развлекательный центр). За него проголосовали 269 респондентов (18%).

Также 98 (6%) участников опроса признались, что им все равно, что будет располагаться в здании бывшего кинотеатра «Искра».

И 83 (5%) человека проголосовали за образовательный центр.

Напомним, в начале 2018 года здание бывшего кинотеатра «Искра» на пересечении улиц Чапаева и Ватутина было признано объектом культурного наследия. Высокий статус оно получило благодаря характерному архитектурному стилю 50-х годов и градостроительной роли в застройке Перевалки. Между тем, долгое время здание простаивает без дела, а густонаселённый район страдает от нехватки спортивных центров и культурно-досуговых пространств.