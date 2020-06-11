Участники опроса считают, что главный подарок к 100-летию Карелии еще не сделан

Более 600 человек приняли участие в опросе и рассказали, какой "подарок" считают наиболее значимым в 100-летию Карелии.

Карелия 8 июня отметила 100-летний юбилей. Глава Карелии Артур Парфенчиков при встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал, каких достижений добилась республика к 100-летию.

"Столица на Онего", в свою очередь, поинтересовалась у читателей: Какой "подарок" они считают наиболее значимым к 100-летию Карелии?

В опросе приняли участие 626 человек, большинство из которых – 257 (41%) считают, что главный подарок Карелии еще не сделан.

Чуть меньшее количество респондентов – 206 (32%) сказали, что самым значимым подарком для республики стали отремонтированные дороги.

Одинаковое количество голос получили такие объекты, как Гоголевский мост и аэропорт "Петрозаводск" – 68 (105) и 69 (10%) соответственно.

И замыкают список – Белопорожская ГЭС и Музей Карельского фронта, за которые проголосовали по 13 человек (2%).