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Участники опроса считают, что главный подарок к 100-летию Карелии еще не сделан

Новости. Общество
12:42, 11 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Более 600 человек приняли участие в опросе и рассказали, какой "подарок" считают наиболее значимым в 100-летию Карелии.

Карелия 8 июня отметила 100-летний юбилей. Глава Карелии Артур Парфенчиков при встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал, каких достижений добилась республика к 100-летию.

"Столица на Онего", в свою очередь, поинтересовалась у читателей: Какой "подарок" они считают наиболее значимым к 100-летию Карелии?

В опросе приняли участие 626 человек, большинство из которых – 257 (41%) считают, что главный подарок Карелии еще не сделан.
Чуть меньшее количество респондентов – 206 (32%) сказали, что самым значимым подарком для республики стали отремонтированные дороги.

Одинаковое количество голос получили такие объекты, как Гоголевский мост и аэропорт "Петрозаводск" – 68 (105) и 69 (10%) соответственно.

И замыкают список – Белопорожская ГЭС и Музей Карельского фронта, за которые проголосовали по 13 человек (2%).

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Комментарии

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zanoza
2020-06-11 14:00:29
Не сделан, ждём этот подарок с нетерпением :)
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