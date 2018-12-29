Участники опроса "Столицы на Онего" признались, что жизнь стала хуже

Почти 1,5 тысяч человек ответили на вопрос: как изменилась их жизнь в 2018 году.

Из 1476 человек большинство – 1118 (75%) признались, что жизнь в 2018 году стала хуже, цены выросли, а зарплаты – нет.

У 271 (18%) респондента в этом году не изменилось ровным счетом ничего.

И только 87 (5%) участников опроса сказали, что смогли улучшить свое благосостояние.