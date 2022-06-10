Участники забега в Карелии увидели Кижский погост вне рамок стандартной экскурсии

Трейловый забег на острове Кижи прошел в День России.

Как сообщается в паблике «Спорт - норма жизни», 12 июня на острове Кижи во второй раз состоялся Фестиваль бега и скандинавской ходьбы КИЖИ.RUN. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Маршруты забегов и скандинавской ходьбы проходили вдоль всех основных достопримечательностей острова. На финише участники получили медали и лемех с Преображенской церкви Кижского погоста.

"Никогда не были в Карелии, поэтому решили совместить отпуск и участие в забеге"; "Да мы вообще впервые преодолели дистанцию для скандинавской ходьбы, палки взяли у друзей"; "Всегда мечтали побывать на Кижи, увидеть Кижский погост не только в рамках стандартной экскурсии"; "Целый день на свежем воздухе, столько эмоций"; "Трасса забега такая красивая, не из простых, но спасибо организаторам - пункты питания и поддержка волонтеров" - так делились впечатлениями любители бега и скандинавской ходьбы уже в комете по пути в Петрозаводск.

Команда KareliaSport уже более 6 лет реализует в республике спортивные и физкультурные проекты, многие из которых признаны на всероссийском уровне. Крупные мероприятия, такие как Фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest, собирают более 1500 участников, но есть и совсем камерные, наполненные особой атмосферой.

В конце июня сторонники здорового образа жизни вновь встретятся на Фестивале спорта и активного образа жизни ecoFest Ruskeala, а в августе смогут попробовать свои силы в заплыве на открытой воде Кижи SWIM.