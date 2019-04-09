Участников акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске повторно вызвали в полицию

Сотрудники правоохранительных органов намерены составить на гражданских активистов новый протокол об административном правонарушении.

Старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по городу Петрозаводску Алексей Даньшин вручил сегодня новые повестки участникам акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля. Гражданских активистов Тамару Спектор и Андрея Оборина вызвали в полицию для составления нового протокола по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В ОИАЗ вызваны также еще двое горожан – Андрей Литвин и Владимир Малегин, которым вменяется в вину проведение несанкционированного пикета.

Напомним, прежний протокол в отношении участников акции памяти Бориса Немцова городской суд Петрозаводска отказался принять к рассмотрению и вернул в УМВД. Однако, судя по всему, сотрудники полиции не отказались от намерений привлечь гражданских активистов к административной ответственности.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ.

Сами гражданские активисты себя виновными не признают и считают, что полиция пытается привлечь их к административной ответственности незаконно, нарушив все отведенные КоАП сроки составления протоколов. Кроме того, как подчеркнули участники акции, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям".