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Новости. Общество
10:21, 12 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Участников акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске вызвали в полицию

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Жителям города, решившим в день убийства оппозиционного политика почтить его память, грозит либо довольно крупный денежный штраф, либо административный арест.

Участники традиционной акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице в день убийства оппозиционера 27 февраля, получили повестки в полицию. Их вызывают для составления протокола по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Примечательно, что повестки жителям Петрозаводска, почтившим память погибшего политика, пришли спустя более чем неделю после того, как они собрались с цветами и портретом оппозиционера на мосту через реку Неглинка, который раз в году становится в городе символическим "Немцовым мостом".  

Как рассказал "Столице на Онего" один из участников акции памяти Андрей Оборин, 4 марта к ним с супругой пришли сотрудники полиции, которые довольно вежливо опросили их о состоявшейся акции памяти. Гражданские активисты решили, что инцидент на этом исчерпан, однако накануне 8 марта супружеская чета получила повестки для составления протокола, причем Андрею Оборину эта повестка была отправлена на его московский адрес. В полицию были вызваны еще двое участников акции памяти – Владимир Малегин и Андрей Литвин.

"Мы стоим на том, что никакого публичного мероприятия не было, как факта, как не было у него никаких организаторов, – сказала супруга Андрея Оборина Тамара Спектор. – За что нас хотят привлечь к административной ответственности? За то, что мы пришли на мост, сфотографировались и разошлись. Представим себе, что то же самое сделали, например, гости города. Пришли куда-то, сфотографировались, выложили в соцсетях и получили повестку, что они провели публичное мероприятие и что-то при этом нарушили. Совершенно аналогичный случай, но наш случай рассматривается как административное правонарушение, а все остальное – как обычная человеческая жизнь. Но то, что мы сделали – это тоже часть обычной человеческой жизни".

"Никаких договоренностей у нас заранее не было, –  добавил Андрей Оборин. – Хотя, в принципе, мы каждый год приходим на это место. И в прошлом году, кстати, там было полно полицейских, но никаких претензий у полиции к нашей акции памяти почему-то не возникало".

Повестка в полицию вызвала изумление и у другого участника акции памяти Андрея Литвина.   

"Даже с учетом того, что некоторые законы и поправки к уже действующим законодательным актам, которые принимаются в России в последние два десятилетия, противоречат демократическим принципам Конституции РФ, никакого административного правонарушения не было, – считает Литвин. – Чем отличается политическое собрание от родительского в школе или детском саду, а пикет или митинг от поминовения человека? Целью! Статья 2 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" поясняет: "Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики..." Такой цели у родительского собрания или поминовения нет".  

Заметим, что наказание по части 2 статьи 20.2 предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток. Таким образом, жителям Петрозаводска, решившим в день убийства оппозиционного политика почтить его память, грозит либо довольно крупный денежный штраф, либо даже административный арест.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-12 11:20:58
Какой оппозиционный политик? Всегда был при власти, вполне неплохо приспосабливался; вы, что, уже вообще ничего не помните?
кир
2019-03-12 11:06:30
180 часов общественных работ должно быть для участников этой "акции".
David
2019-03-12 10:58:40
Гнобить своих граждан... Везде враги мерещатся.
zanoza
2019-03-12 10:29:51
Ну и как это назвать? Разве где-то запрещено чтить память усопших? Тогда давайте и церкви запретим родительские субботы и прочие поминальные даты.
кир
2019-03-12 11:10:31
zanoza, у вас нет работы. Одни "регламентированные перерывы". Вы ещё кого-то учите и обличаете. Таких "либералов" по стране великое множество. Не верю вам.
Гость
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