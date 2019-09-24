Участников драки в Петрозаводске госпитализировали с переломами

Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники вневедомственной охраны помогли гражданам, пострадавшим в драке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В субботу, 21 сентября, на улице Л. Толстого произошла драка с участием трех мужчин. Двум из них потребовалась медицинская помощь. Врачи госпитализировали одного пострадавшего с открытым переломом ноги, второго – с переломом носа и сотрясением мозга.
Выяснилось, что граждане выясняли отношения. Третий участник событий, 24-летний мужчина, который пытался поддержать старшего брата в ходе конфликта, передан сотрудникам полиции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
18.09.2019, 13:50
20.09.2019, 18:18
Аналитика
Сегодня 15:22
Обществоведение
Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".
Сегодня 15:21
Сегодня 09:13
20.09.2019 13:25
18.09.2019 13:50
Чтиво
Сегодня 16:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Сегодня 15:51
19.09.2019 14:04
18.09.2019 09:55
Медиа
Сегодня 11:07
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии