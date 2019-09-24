Участников драки в Петрозаводске госпитализировали с переломами

Сотрудники вневедомственной охраны помогли гражданам, пострадавшим в драке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 21 сентября, на улице Л. Толстого произошла драка с участием трех мужчин. Двум из них потребовалась медицинская помощь. Врачи госпитализировали одного пострадавшего с открытым переломом ноги, второго – с переломом носа и сотрясением мозга.



Выяснилось, что граждане выясняли отношения. Третий участник событий, 24-летний мужчина, который пытался поддержать старшего брата в ходе конфликта, передан сотрудникам полиции.