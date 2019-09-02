Участников ГТО-движения наградят в Петрозаводске

Награждение участников 4 сентября в конференц-зале отеля Piter Inn, сообщили в Минспорта Карелии.

Министр спорта Карелии Алексей Ермашов в 16.00 вручит жителям республики знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Каждый, кто попал в приказ министерства спорта России и министерства спорта Карелии по итогам второго квартала, получит сообщение на электронную почту или телефон.