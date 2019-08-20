Участница пикета из Питкяранты заявила, что ее вызвали в полицию

В Карелии автор паблика "Нетипичная Питкяранта" заявила, что ее по повестке вызвали в полицию после того, как в городе состоялась протестная акция.

Участница паблика "Нетипичная Питкяранта" Анна Бойкова сообщила, что интерес правоохранительных органов вызвал факт участия в одиночных пикетах несовершеннолетних молодых людей.

"Представляете, какой ужас там был! Кто-то по очереди сфотографировал двух несовершеннолетних парней с плакатом в защиту больницы! Это преступление века против юности и человечности необходимо срочно расследовать!", - написала Бойкова.

Автор поста утверждает, что она не фотографировала несовершеннолетних граждан на протестной акции. "Банально, меня на месте событий не было", - написала Анна Бойкова.

Как сообщили в карельской полиции, на минувшей неделе в отделе МВД по Питкярантскому району было зарегистрировано заявление об участии несовершеннолетних в протестной акции. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов опросили этих несовершеннолетних и непосредственно Анну Бойкову, поскольку были основания считать, что она пригласила на пикет юных граждан. В полиции пояснили, что с Бойковой беседовал инспектор по делам несовершеннолетних.

В МВД отметили, что в возбуждении административного дела будет отказано, поскольку не усматривается состав правонарушения.

Напомним, в августе жители Питкяранты вышли на акцию в поддержку местного инструктора лечебной физкультуры, которому руководство больницы собирается сократить ставку. Жители города также выступают против оптимизации социальных учреждений.