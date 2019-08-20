Подписаться
Новости. Происшествия
12:33, 20 Августа 2019
фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

Участница пикета из Питкяранты заявила, что ее вызвали в полицию

Загрузка...

В Карелии автор паблика "Нетипичная Питкяранта" заявила, что ее по повестке вызвали в полицию после того, как в городе состоялась протестная акция.

Участница паблика "Нетипичная Питкяранта" Анна Бойкова сообщила, что интерес правоохранительных органов вызвал факт участия в одиночных пикетах несовершеннолетних молодых людей.

"Представляете, какой ужас там был! Кто-то по очереди сфотографировал двух несовершеннолетних парней с плакатом в защиту больницы! Это преступление века против юности и человечности необходимо срочно расследовать!", - написала Бойкова.

Автор поста утверждает, что она не фотографировала несовершеннолетних граждан на протестной акции. "Банально, меня на месте событий не было", - написала Анна Бойкова. 

Как сообщили в карельской полиции, на минувшей неделе в отделе МВД по Питкярантскому району было зарегистрировано заявление об участии несовершеннолетних в протестной акции. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов опросили этих несовершеннолетних и непосредственно Анну Бойкову, поскольку были основания считать, что она пригласила на пикет юных граждан. В полиции пояснили, что с Бойковой беседовал инспектор по делам несовершеннолетних.

В МВД отметили, что в возбуждении административного дела будет отказано, поскольку не усматривается состав правонарушения.

Напомним, в августе жители Питкяранты вышли на акцию в поддержку местного инструктора лечебной физкультуры, которому руководство больницы собирается сократить ставку. Жители города также выступают против оптимизации социальных учреждений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-20 12:59:55
Вызвали в полицию и предложили для начала вытереть пыль хотя бы у себя дома.
кир
2019-08-20 12:50:47
Протестных акционеров только пороть и 200 часов обязательных работ по чистке конюшен.
zanoza
2019-08-20 12:47:43
Однозначно этому сильно порадуется :) Уж больно его питкярантские мамочки раздражают, такой вот своеобразный тролль-женоненавистник :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
13.08.2019, 08:57
В Карелии спасли 121 пассажира с судна, потерпевшего крушение в Белом море
15.08.2019, 12:08
Девочка из Карелии стала "звездой" тунисского телевидения

Аналитика

Сегодня 12:05
Обществоведение
"Переписывать историю нехорошо"
Общественники и волонтеры следят за раскопками, которые ведут на мемориальном кладбище "Сандармох" поисковики Российского военно-исторического общества, несмотря на требования родственников расстрелянных не трогать места их захоронений.
У людей денег нет и не будет 3
19.08.2019 14:09
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 8
16.08.2019 14:51
Федеральный памятник превращается в дрова 5
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 21
15.08.2019 10:19
Вся аналитика

Чтиво

19.08.2019 11:20
Без политики
Врач-рукодельница
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 6
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 13
07.08.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером" на ТНТ-ОНЕГО
19.08.2019 14:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»