Участница шоу "Голос" выступит в Петрозаводске

Концерт пройдет на площади Кирова 12 июня, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

На концерте выступят исполнители из Петрозаводска, в их числе и певица Дария Гроссман, завоевавшая всероссийскую известность благодаря участию в седьмом сезоне телепроекта Первого канала "Голос". Также на празднование Дня России приедет специальный гость – популярная группа "Вирус".

12 июня петрозаводчан и гостей столицы Карелии приглашают на концертную программу, которая пройдет на пл. Кирова. Начало концерта в 17.00.

Программа мероприятий в Петрозаводске.