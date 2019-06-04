Участница шоу "Голос" выступит в Петрозаводске

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Концерт пройдет на площади Кирова 12 июня, сообщили в пресс-службе главы Карелии.
На концерте выступят исполнители из Петрозаводска, в их числе и певица Дария Гроссман, завоевавшая всероссийскую известность благодаря участию в седьмом сезоне телепроекта Первого канала "Голос". Также на празднование Дня России приедет специальный гость – популярная группа "Вирус".
12 июня петрозаводчан и гостей столицы Карелии приглашают на концертную программу, которая пройдет на пл. Кирова. Начало концерта в 17.00.
Программа мероприятий в Петрозаводске.
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