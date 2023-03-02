Участок автодороги и мост под Петрозаводском кратковременно закроют из-за ремонта

Проезд по мосту в селе Деревянное и примыкающий участок дороги будут в течение часа закрыты для транспорта из-за работ по монтажу пролетного строения.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Ограничения будут введены 7 марта в период с 10.00 до 12.00 на срок не более одного часа.



Движение транспорта перекроют от примыкания подъезда к базе отдыха Уя до моста через реку Деревянку. Также будет зарыт проезд по самому мосту.