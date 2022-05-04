Участок автотрассы, связывающей Карелию и Петербург, полностью перекроют на 2 часа

Федеральная трасса «Кола» будет закрыта 5 мая для движения автотранспорта в связи с разводкой моста через реку Свирь в Ленобласти, недалеко от границы с Карелией.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 11.00 до 13.00 для проведения технического обслуживания разводных механизмов представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.