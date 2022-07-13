Участок федеральной трассы в Карелии останется без освещения

Водителей и пешеходов предупреждают о временном отключении освещения на участке трассы «Кола» предусмотрено в Пряжинском районе.

По сообщению Упрдор «Кола», с 22 июля по первое августа (ориентировочно) будет отключено освещение на 400-метровом участке с 403-го по 404-й км автомобильной дороги Р-21 «Кола» (вблизи поселка Матросы).

Причина временного обесточивания осветительных приборов — выполнение необходимых работ с электрооборудованием.

В Упрдор «Кола» просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку с 22 июля.

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