Участок набережной Онежского озера могут застроить коттеджами?

Бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов выразил обеспокоенность обнаруженными на кадастровой карте Карелии сформированными несколькими участками, согласно которой фрагмент набережной Варкауса может уйти под коттеджную застройку.

Евгений Фролов написал пост на своей странице в соцсети, в котором выразил обеспокоенность, что участок набережной Онежского озера рядом с батутным центром в районе наб. Варкауса, предположительно, готовят под частную застройку.

При этом, по оценке бывшего архитектора карельской столицы, на месте предполагаемого строительства не может быть ничего, кроме общественной зоны, которая должна включать объекты общественного назначения. На данный момент на кадастровой карте участок разделен на несколько фрагментов по 6-8 соток, что характерно для строительства частных домов.

Что еще рассказал Евгений Фролов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".