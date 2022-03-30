Участок трассы «Кола» перекрыт из-за проведения взрывных работ

На участке трассы «Кола» перекрыто движение для всех видов транспорта.

Сегодня, 29 апреля, в период с 10:00 до 12:00 на участке с 10 по 11 км. дороги А-137 «автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия» будет закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии со ссылкой на ФКУ Упрдор «Кола».

«Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, не создавать своими действиями аварийных ситуаций», — говорится в сообщении