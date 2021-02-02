Участвовать в конкурсах "Автопапа" и "Автомама" в Петрозаводске допустят не всех желающих

Госавтоинспекция Петрозаводска объявила о подготовке к традиционным конкурсам мастерства водителей "Автопапа" и "Автомама".

Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Конкурсы пройдут 23 февраля и 8 марта.

"Участниками конкурса могут стать водители (участие семейных пар приветствуется), имеющие детей в возрасте до 16 лет и не имеющие грубых нарушений Правил дорожного движения за последние 2 года", - говорится в сообщении.

Речь идет о нарушениях, за которые лишают водительских прав.

Участники должны будут ответить на вопросы экзаменационных билетов, проехать на личном автомобиле по заданному маршруту с инструктором автошколы и выполнить задания, связанные с особенностями движения на автомобиле с ребенком в салоне.

Победители получат фирменные торты кондитерской "От Валентина" и переходящие кубки.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, прислав ее 24 февраля 2021 года на адрес электронной почты svetofor.ptz@list.ru или администратору группы "Госавтоинспекция Петрозаводска" Вконтакте.