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Участвуй в викторине и выиграй свою мечту

Новости. Экономика
16:59, 10 Июня 2020
фото: © Центр народного творчества
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В честь столетия Республики Карелия Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проводит первую региональную викторину "Карелия – наш родной край".

Участники викторины могут выиграть 4 квартиры в Петрозаводске, 10 автомобилей, а также более 300 призов, среди которых телевизоры, холодильники, стиральные машины, смартфоны, планшеты, кофеварки, соковыжималки и многое другое.

Участие в Викторине осуществляется на безвозмездной основе. Участником может стать каждый гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на территории Республики Карелия и достигший возраста 18 лет.

В бланке с вопросами, которые распространяются волонтерами, а также на предприятиях Республики Карелия, будет 5 вопросов на знание истории, традиций и национальной культуры Республики Карелия и народов, проживающих в Карелии.



 После получения всех ответов Организатор проведёт розыгрыш наград, среди бланков, где все ответы были верные.

Викторина проводится в сроки с 10 июня 2020 года по 1 июля 2020 года включительно на территории Республики Карелия. Период подведения итогов и распределения наград – с 25 июня 2020 года до 1 августа 2020 года.

С Положением о викторине можно познакомиться на сайте https://wiki-karelia.ru/viktorina/

Телефоны горячей линии: 8(8142) 26-54-99; +79214660625

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