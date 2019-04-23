Ученикам автошколы "Престиж" – лучшее

Автошкола приобрела и запустила в эксплуатацию для учеников "Престижа" новый автомобиль Renault Kaptur.

Renault Kaptur – это динамичный и элегантный полноприводный кроссовер, открывающий новую эпоху дизайна, комфорта и удовольствия от вождения. Стильный и яркий, он идеально подходит для эксплуатации в российских условиях. Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода Renault Kaptur отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях Карелии. Это первый и пока единственный кроссовер "Престижа".

Многочисленные испытания подтвердили не только прекрасную плавность хода, но и образцовую долговечность элементов ходовой части, в том числе и при частом движении по грунтовым дорогам и пересеченной местности. С учетом качества дорожного покрытия в Петрозаводске – эти качества очень полезны для учебного автомобиля.

Новый Renault уже получил уникальную ливрею, выдержанную в бело-голубых тонах и посвященную 100-летию Карелии, которое наша республика отметит в 2020 году. Директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева считает, что продвижение юбилея карельской государственности – почетная и приятная обязанность каждого жителя нашего города и республики. Оформление новой машины в "юбилейном" стиле – первый, но не последний вклад автошколы "Престиж" в общее дело.

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